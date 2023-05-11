花蓮鹽寮、三棧溪、崇德海域近年沙灘車活動興起，管理權責包括噪音、揚塵及生態問題，中央還在研議管理指引。但依照規定沙灘車禁止行駛於道路，新城警分局清查轄區共有15家業者，目前已取締3件，最高可罰3600元，也請業者告知遊客勿隨意行駛一般道路，將依法開罰。

無黨籍縣議員楊華美質詢指出，花蓮列管沙灘車業者共22家，噪音、揚塵問題持續影響居民，縣府回應，中央正研擬「沙灘車管理指引」，不過楊華美說，業者在河川農地搭蓋違建、網美打卡設施佔用沙灘、沙灘車違規行駛道路間，這些違規事實都是現有法規可管理或裁罰。

新城轄區沿岸沙灘車業者多達15家，常見沙灘車出沒，依法沙灘車禁止行駛於道路上，違者可依道路交通管理處罰條例第32之1條規定，處行為人1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止行駛或使用。

新城警分局員警取締沙灘車違規行駛一般道路，也請業者協助宣導。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

新城警分局表示，為避免沙灘車行駛道路而發生事故，警方連日針對業者加強宣導，並編排專案勤務取締，碰巧就發現有遊客行駛沙灘車到台8線路上，警方攔查直接告發，開出3張罰單，被告發都是遊客，他們說租用沙灘車也不清楚不能騎到道路上。

新城警分局長吳思翰表示，「就是不能騎到馬路」，沙灘車並非屬專供載運人客或貨物的交通運輸車輛，不得請領牌照及行駛一般道路，且許多遊客是第一次接觸，對於操作不熟悉，若行駛在道路上很容易會發生意外，呼籲業者提醒遊客切勿行駛道路，如發現有沙灘車行駛道路將依法取締，遏止違規行為。