為推動雙語教育，國教署於110年度發布「補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫」，鼓勵及輔助高中學校開設辦理雙語實驗班，透過補助計畫，協助學校營造雙語學習環境。教育部今(11)日說明，該計畫於110學年度共補助50校、111學年度共補助55校、112學年度預計補助60校。

國教署表示，計畫補助內容包括補助每校聘僱外籍英語文教師、雙語代理教師、英語文代理教師或協助辦理雙語教育相關事宜的專任助理所需費用。學校可透過所聘外籍英語文教師與校內教師進行協同教學及共同備課，且外籍英語文教師也可提供學校雙語教學教師英語授課的諮詢服務，提升學校雙語教學能量。

國教署提到，同時，計畫提供獲補助學校辦理雙語實驗班所需相關經費，例如：改善校內視訊設施、建立雙語實驗班環境設施，或購置錄製「雙語教學」課程所需相關設備等費用，以及學校規劃辦理雙語教學相關研習及活動所需經費，或其他與推動雙語課程及教學有關事項等，均可納入補助計畫經費編列項目，以營造更佳雙語學習環境。

教育部指出，為精進獲補助學校雙語實驗班授課教師的雙語教學量能，國教署與教育部師資藝教司合作辦理「雙語實驗班在職教師雙語教學增能學分班」，並於111年委請3所師資培育大學（台師大、高師大及成功大學）開設4班次，培訓雙語實驗班授課教師，112年將持續開班，並視獲補助學校現場實務需求規劃課程內容。

教育部說，計畫同時委請彰化師範大學英語學系辦理「高級中等學校雙語實驗班支持系統計畫」，提供雙語實驗班教師雙語授課支持系統，及辦理入校觀課、訪視、研習等相關活動，了解現場教學狀況，並給予教學現場相關改善建議，精進學校之辦理量能。