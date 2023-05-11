花蓮吉安好客藝術村位在慶豐市場旁。（羅亦晽攝）

花蓮吉安鄉「好客廣場」及「好客藝術村」都是供民眾集會休憩的友善空間，卻因名稱相似，常讓人產生混淆而不慎跑錯場，因此，鄉公所舉辦更名票選活動，集思廣益替好客廣場換上新名稱，第一階段徵到100組名稱，即日起至本月30日開放投票，盼替廣場找到好記又創意的新名字。

吉安鄉公所近年因應持續增加的人口，積極整頓閒暇空間，提供地方社團或居民集會跟休閒使用，同時也會舉辦各式活動，如行銷、公益、親子、防疫宣導等，增加空間曝光度，不過位在黃昏市場前的好客廣場跟慶豐市場旁的好客藝術村，兩處地點名稱均有「好客」，較易使民眾產生混淆而跑錯地點。

鄉公所表示，好客廣場地點緊鄰吉安鄉圖、老人會館及黃昏市場，周邊商家林立，且廣場內設有長廊及長椅供民眾休息使用，2013年揭牌使用迄今，已成鄉親休閒運動場首選，未料有時舉辦活動，因與「好客藝術村」名稱相似讓民眾跑錯場，為明確區分兩處位置及加深民眾對好客廣場的印象，決定辦理更名活動。

「吉安好客廣場」更名活動在3月31日至4月26日對外徵求更名，期間響應踴躍，鄉公所收到100的組創意名稱，即日起至5月30日止開放票選，民眾可上網填報或到公所填寫等方式，對心儀的名稱投下神聖的一票。

鄉公所表示，屆時票選結果佔總積分6成，評審評選佔4成，綜合評分以分數選出前3名，分別致贈禮券3000元、2000元及1000元，同時也會在前3名的名稱中擇一選取好客廣場的新名稱，另從投票者中抽出20名，發放200元禮券。

鄉長游淑貞說，希望透過更名活動為好客廣場換上創意新名字外，更期盼能強化廣場的知名度，提供多功能且具效益性的循環利用，豐富在地獨特風格的象徵之地。