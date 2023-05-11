馬加剪漁獲新鮮、較少魚刺，因此深受老饕喜愛，在地海鮮餐廳運用各式料理方式，打造出美味菜色。（漁業處提供）

台灣東北角有兩大洋流交會，漁業資源豐富多樣，近期剛好是日本馬加鰆（俗稱馬加剪）的漁期，漁民利用延繩釣和曳繩釣漁船在北部和東北部海域尋找魚群蹤跡。漁業處指出，馬加剪是高經濟價值的魚種，肉質鮮甜，沒有小刺，在地海產店或魚市都會陳列售賣，更有不少特色料理，深受老饕喜愛。

漁業處表示，馬加剪體型較為細長，體側多斑點，刺少肉肥，鰆魚家族屬於於鯖科，暖溫性中上層魚類，主要棲息在大陸棚區的近岸海域，有時還會出現在於岩岸陡坡、潟湖區或河口域，為典型的表層水域洄游掠食性魚類，魚性兇猛，行動敏捷迅速。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，曳繩釣漁業的漁船1人就可作業，漁船船舷2側各有1根大竹竿，作業時會展開大竹竿，將數條曳繩繫於船舷的釣竿，利用繩端的活魚餌或假餌誘掉洄游性魚類，並在三貂角附近，水流碰到岬角的急流進行曳繩釣作業，因此海產店都會直接到漁港等待漁船進港，獲取最新鮮的馬加剪。

馬加剪漁獲新鮮、較少魚刺，因此深受老饕喜愛。福隆富士海鮮餐廳廚師吳介甫說，馬加剪料理可用乾煎和清蒸的方式，乾煎就是將魚排放入熱油鍋，煎至兩面金黃，簡單撒上胡椒鹽或幾滴檸檬汁，即可完成；清蒸則可將魚排抹上薄鹽和橄欖油、擺上些許薑絲，待水滾後，將魚排放入蒸鍋，大火蒸10分鐘即可上桌。

新北市漁業處長張麗珍表示，東北角海濱非常適合旅遊，除了有福隆沙灘、三貂角燈塔等著名景點，民眾也可至當地漁港和漁村，感受在地文化，澳底的黑白毛海鮮和客棧船釣小館、福隆富士海鮮等海鮮餐廳也有當季特色料理，絕對可以吃到最鮮的漁產。