俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）9日砲轟，俄軍第72旅從烏東巴赫姆特「落跑」，獨留瓦格納作戰，隔日烏克蘭軍方就宣稱擊潰俄軍第72旅。普里格津繼續痛批莫斯科給的彈藥不夠，再這樣下去，絞肉機將會變成反方向運作：烏軍將會殲滅瓦格納。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，瓦格納首腦普里格津9日指控俄軍第72摩托化步兵旅（the 72nd Separate Motor-rifle Brigade）棄守巴赫姆特（Bakhmut）前線陣地，「（他們）就迅速落跑了。」稱第72旅當天早上棄守3平方公里，讓他損失500傭兵。

VIDEO: The boss of Russia's Wagner mercenary group on Tuesday accused a Russian military unit of fleeing positions near Bakhmut in Ukraine and said Moscow was incapable of defending the country.



Yevgeny Prigozhin, whose influence has risen hugely in Moscow's Ukraine offensive,… pic.twitter.com/XDJ0KY4Q3Q — AFP News Agency (@AFP) May 10, 2023

他對俄媒表示，由於側翼失敗了，如今在巴赫姆特的瓦格納面臨被包圍的嚴重風險，「側翼已經破裂、失敗」，他說，現在巴赫姆特市內只剩瓦格納軍團了。

The boss of Russian mercenary group Wagner, Yevgeny Prigozhin, accused a Russian brigade of abandoning its position in front-line Bakhmut, allowing Ukraine to seize territory. https://t.co/JXmpv72mEM — CNN International (@cnni) May 10, 2023

CNN評論，儘管普里格津經常砲轟俄羅斯軍方及莫斯科領導層，但他先前從未指控俄軍落跑，讓烏軍收復失土。

在他控訴第72旅潰逃後，烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）10日稱，在巴赫姆特擊潰一旅俄軍，導致俄軍後撤達2公里，似乎證實普里格津的說法。

烏克蘭稱，在巴赫姆特擊潰一旅俄軍。

除了砲轟俄軍落跑，普里格津周二繼續控訴，近幾日來都沒有獲得必要數量的彈藥，他說瓦格納持續在巴赫姆特作戰，同時間持續等待俄羅斯軍方派發必要彈藥及武器的決定，「在缺乏彈藥的情況下，絞肉機將會變成反方向運作：烏克蘭武裝部隊將會殲滅瓦格納」，他也質疑奪下巴赫姆特的決定，稱巴赫姆特「不具戰略重要性」。

俄羅斯塔斯社（Tass）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）受訪內容指出，特別軍事行動仍在持續進行中，不過坦承行動「非常困難」，他在訪談中並未提及第72旅棄守陣地的情形。

通常俄軍一旅約有數千名士兵。