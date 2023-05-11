俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）9日砲轟，俄軍第72旅從烏東巴赫姆特「落跑」，獨留瓦格納作戰，隔日烏克蘭軍方就宣稱擊潰俄軍第72旅。普里格津繼續痛批莫斯科給的彈藥不夠，再這樣下去，絞肉機將會變成反方向運作：烏軍將會殲滅瓦格納。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，瓦格納首腦普里格津9日指控俄軍第72摩托化步兵旅（the 72nd Separate Motor-rifle Brigade）棄守巴赫姆特（Bakhmut）前線陣地，「（他們）就迅速落跑了。」稱第72旅當天早上棄守3平方公里，讓他損失500傭兵。
他對俄媒表示，由於側翼失敗了，如今在巴赫姆特的瓦格納面臨被包圍的嚴重風險，「側翼已經破裂、失敗」，他說，現在巴赫姆特市內只剩瓦格納軍團了。
CNN評論，儘管普里格津經常砲轟俄羅斯軍方及莫斯科領導層，但他先前從未指控俄軍落跑，讓烏軍收復失土。
在他控訴第72旅潰逃後，烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）10日稱，在巴赫姆特擊潰一旅俄軍，導致俄軍後撤達2公里，似乎證實普里格津的說法。
除了砲轟俄軍落跑，普里格津周二繼續控訴，近幾日來都沒有獲得必要數量的彈藥，他說瓦格納持續在巴赫姆特作戰，同時間持續等待俄羅斯軍方派發必要彈藥及武器的決定，「在缺乏彈藥的情況下，絞肉機將會變成反方向運作：烏克蘭武裝部隊將會殲滅瓦格納」，他也質疑奪下巴赫姆特的決定，稱巴赫姆特「不具戰略重要性」。
俄羅斯塔斯社（Tass）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）受訪內容指出，特別軍事行動仍在持續進行中，不過坦承行動「非常困難」，他在訪談中並未提及第72旅棄守陣地的情形。
通常俄軍一旅約有數千名士兵。
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