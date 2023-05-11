路透社報導，至少5人在抗議活動中喪生，暴力示威使得這個南亞國家更加不穩定。巴基斯坦擁有2.2億人口，自去年11月起便努力對付嚴重經濟危機及國際貨幣基金（IMF）紓困金延宕問題。

伊姆蘭汗昨天在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）高等法院例行聆訊期間被逮捕，並在夜裡被帶往一處不明地點，隨後在警察總部特別召開的閉門反貪腐法庭應訊。

有大批抗議民眾在這波動盪中被捕。此前，巴基斯坦經歷數月政治危機，去年4月遭罷黜的伊姆蘭汗發動前所未有的「長征車隊」，與現任政權及強大的軍方進行抗爭。

在巴基斯坦最大城市喀拉蚩（Karachi），安全部隊發射催淚瓦斯驅散伊姆蘭汗所掌「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf）的支持群眾，這個政黨的支持者也在伊斯蘭馬巴德和其他城市與警方爆發嚴重衝突。

伊姆蘭汗的律師柏卡里（Ali Bukhari）在電話中告訴法新社，法院已應巴基斯坦最高反貪機構要求，批准還押伊姆蘭汗8天。

伊姆蘭汗的另一名律師瑪瓦（Afzal Marwat）稍早表示，伊姆蘭汗「精神不錯」，但抱怨前來拘捕他的準軍事部隊毆打他的頭和腿。

伊姆蘭汗曾為板球超級球星，至今仍深受歡迎。他先前說，他有數十起官司纏身，是當前岌岌可危的政府和軍方機構阻止他重新掌權的行動一環。

巴基斯坦通訊機構表示，內政部已下令切斷行動網路服務，並限制存取社群媒體推特（Twitter）、臉書（Facebook）和影音網站YouTube。

當局還命令全國各級學校停課，期末考也取消。

巴基斯坦各地有數百名員警受傷，人口稠密的旁遮普省（Punjab）有近千人遭逮捕。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）今天在紐約表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）希望巴基斯坦各方避免訴諸暴力，並強調尊重和平集會權利的必要性。

古特瑞斯也敦促巴基斯坦當局在針對伊姆蘭汗的訴訟中「遵守正當程序和法治」。