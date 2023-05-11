台南一名信眾上月到鎮瀾宮參拜，他把自身首飾與3條項鍊放在供桌上，希望讓信物得到媽祖加持，不料卻不翼而飛。警方鎖定作案對象，準備通知到案說明時，70歲黃姓男子日前突然直奔大甲派出所說，「媽祖叫我來這報到！」此舉讓警方直呼，真的媽祖顯靈了。

台南一名信眾到鎮瀾宮參拜祈求家庭安康、事業順利，他把自身首飾與3條項鍊放在供桌金紙上，希望讓信物得到媽祖的加持，隨後便進行參拜儀程，豈知禮神完畢正要取回時，發現財物竟已不翼而飛，於是急忙報警。

大甲派出所自案發後即連日偵辦，正當已鎖定作案對象，準備對犯嫌發出發通知書時，黃姓男子神色慌張走進派出所，一開口便說出「這裡是不是大甲派出所，媽祖叫我來這報到」。

當時值班員警對此沒頭沒尾的一段話感到疑惑，但員警林明嘉、張文耀見到犯嫌有說不出的熟悉，似曾在哪裡見過，當黃男順口說出關鍵字「鎮瀾宮…」，承辦員警心想起此人是鎖定正在追查的犯嫌，竟然主動現身，直呼「媽祖太神了！」

據了解，黃姓男子案發當在鎮瀾宮參拜，發現首飾與項鍊在供桌顯眼處，且周圍無人，於是一時心起歹念，將物品據為己有。黃男稱，這幾天媽祖不斷向他表示「這不是結緣品，快到派出所報到」，因受不了良心譴責，最終鼓起勇氣向警察投案，訊後全案依竊盜罪將犯嫌移送法辦。

大甲派出所所長李建興呼籲，信眾至廟宇參拜時，應避免將貴重物品擺放於供桌且無人看管，另為防範信眾供品被偷，警方已協請廟方張貼告示，呼籲民眾不屬於自己的物品，千萬不要貪小便宜，同時也籲請信眾提高警覺，如有發現可疑，請立即撥打110電話，或就近向警方報案，期盼警民合作，共同維護社會治安。