人力銀行調查，女性在職場上容易遭遇的前幾大瓶頸，包括「生育後重回職場，專業卻無法銜接」、「待遇低於男性」、「兼顧工作與家庭身心俱疲」、「生育中斷職涯」等，都讓女性受雇者「心好累」！針對性別平權議題，房仲龍頭的信義房屋持續精進關懷，員工能不分性別享有相同的薪資、福利，更有豐沛的學習資源、友善的工作環境，尤其提供多項目的福利措施深受女性同仁喜愛，能無後顧之憂好好在職場衝刺，拚出一番表現。

身為信義房屋「女力」代表之一的汐科店專案經理楊玗臻，在信義房屋近８年的時光裡，有感公司都能不分性別共享福利與資源，只要願意努力、多方善用，都能在職涯中獲得相對應的專業累積與回報。

在8年中，楊玗臻除了服務客戶完成家業夢想，一路晉升至專案經理職級，同時在店長的支持下，2021年一口氣考取地政士、不動產經紀人兩張證照，更是該年不動產經紀人考試的榜首！密切鎖定不動產趨勢的她，關注到近年政府大力推動包租代管政策，近期她也考取租賃管理人員證照，希望當遇到有租賃需求的客戶時，也能提供最專業的建議。

信義房屋持續精進關懷性別權議題，員工不分性別享有相同的薪資、福利、資源，更有豐沛的學習資源、友善的工作環境。（圖/信義房屋 提供）

楊玗臻指出，信義房屋除了提供豐沛的學習資源，讓同仁時時有機會充實專業，不會有同工不同酬、女性專業無法銜接等問題；而在讀書、考取證照過程中，公司給予很大的應援，讓她能精進本身的專業，服務客戶的廣度、深度也有所不同。事實上，信義房屋提供多種外部訓練補助，尤其針對考取不動產經紀人證照的員工，公司每年會推出不同的鼓勵方案，例如今年度針對考照通過者最高全額補助補習班學費，讓同仁能在無負擔的情況下更有動力完成國家級專業證照。

此外，信義房屋獨創的彈性福利「信福幣」制度，每年替員工加薪高達1.5萬元，其中也包括許多女性員工愛用的項目。據統計，2022年信義房屋全體女性員工申請信福幣補助的項目，以子女托育、長照費用為最大宗，總補助金額逾1696萬元，其他如健身房、多元學習等，也是熱門項目。

其他友善福利部分，信義房屋提供第一胎生育補助3000元、第二胎12萬元的津貼，截至去年底，累計已發放金額超過8100萬元；而替員工爭取福利、廠商優惠合作的職工福利委員會中，也有超過半數的福委由女性擔任，更能貼近女性同仁的需求爭取各式福利方案。

至於薪資待遇，信義房屋每年會提撥年度經營稅後營業利益三分之一，發予全體同仁做為年終獎金及年終績效獎金，具體實現利潤共享的精神；不動產經紀人員則可依績效表現，領到數十萬至上百萬元不等的「留任獎金」，加上透明的升遷管道，定期選拔店主管、區主管等，無論性別、年齡、資歷都能有高度發展性。