日本前橋市長山本龍（左）率團訪問台南，帶來6月底將在日本最大公路休息站舉辦台南特展的好消息。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

今年3月間，台南市農特產前進東京食品展讓日本前橋市留下深刻印象，繼山本龍市長在4月初與台南市長黃偉哲會面後，山本市長再率團訪台南，並帶來6月底即將在日本最大公路休息站「道の駅前橋赤城」盛大舉辦台南特展好消息。

黃偉哲表示，非常歡迎前橋市山本龍市長好朋友來訪，前橋與台南關係密切，藉由持續交流推進雙方距離。他也特別介紹台南新鮮鳳梨、急凍鮮果與不加一滴水的鮮果冰棒、綠竹筍、鳳梨吐司、蝦餅等多元產品，給遠道而來的朋友品嘗，希望這些優質商品有機會上架，山本龍市長試吃後大呼美味，並稱讚這些產品都有在日本熱銷的潛力。

黃偉哲也提到，日前，消防局前往日本訪問，感謝前橋市熱烈分享介紹消防相關資訊，未來下半年期待雙方在消防專業上持續交流。黃偉哲進一步提及，台南農特產品非常優秀，希望前橋市民能早日品嚐，而看著「來前橋市吧」的介紹文宣，也覺得台南市民如果去前橋體驗好吃的草莓等美食，以及享受前橋好山水風光也是很棒的選擇，期盼雙方市民也能進一步深化交流。

山本龍市長表示，4月與黃市長在東京會面，黃市長當面承諾將深化兩市交流，為了報答黃市長的心意，再帶著前橋市農業及產業相關夥伴們來到台南拜訪。台南與前橋市因歷史淵源一直維持友好關係，未來期待在觀光、農業、教育、防災等多方面交流互惠，讓雙方關係更加深遠綿長。

山本龍市長接著提到，為了讓前橋市民及外地居民更加了解台灣飲食及文化，今夏將在最大公路休息站「道の駅前橋赤城」盛大舉辦台南特展，該休息站每天有1萬人到訪，假期甚至會到4萬人之多，藉由特展將台南農特產品介紹給前橋市民，希望未來也能將前橋市觀光美食介紹給台南市民，與台南密切合作共創雙贏。

前橋市位於日本群馬縣，為日據時期末代台南市長羽鳥又男出生地，前橋市訪問團在本月9日拜會黃市長，由新聞暨國際關係處長蘇恩恩、農業局長李建裕、觀光旅遊代理局長林國華、消防局副局長楊宗林副局長、台南市糕餅商業同業公會盧禮泉理事長、冠南生物科技有限公司黃榮裕董事長及台南市對日事務諮詢顧問阿部真行先生陪同與會，隨後訪團代表10日下午接續與農業局會商，討論台南農產品在公路休息站「道の駅前橋赤城」上架事宜。