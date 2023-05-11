萬金杜鵑花季結束後，最令人期待的萬里繡球花季緊接著在今（11）日熱鬧登場，現場洋溢濃濃的浪漫喜氣氛圍，有多對新人搶拍婚紗照，還準備試試手氣，參加多項萬元抽大獎的好康活動。

繡球花的花語有忠貞、圓滿的意涵，花形圓且顏色繽紛，非常適合婚紗場景，而萬里繡球花田聲名遠播，今年花田面積更突破萬坪，不僅深受國人喜愛，近年來更吸引許多國外訪客，特別是東南亞國家到訪人數有明顯增加的趨勢，今日也有多對外國新人前來拍攝婚紗照，現場洋溢浪漫氛圍。

萬里區長粘雪琴表示，萬里繡球花業者高逢謙是一位非常認真打拚的年輕人，曾榮獲農委會2022年「第六屆百大青農」，園區歷經這三年的新冠疫情，之前還曾經因為疫情嚴峻，面臨剛開幕10天就不得不關閉的困境，造成很大的虧損，但他沒有被環境擊倒，仍然持續辛勤照料、培育及改良繡球花，堅持不放棄的精神令人敬佩。

萬里區公所表示，花季期間結合區內小農、商家、飯店、餐廳、伴手禮和旅遊等業者共同行銷，邀請民眾踴躍前來賞花，期盼在疫情之後擴大萬里旅遊商機，本次花季特別推出到萬里拍婚紗抽萬元獎品活動，前10對新人完全免費入園拍婚紗，前100對新人可享有半價入園優惠，而且通通可以再抽萬元禮品，獎項包含市價上看萬元的白宮行館沙灘蜜月房、野柳薆悅酒店海景房、薆悅酒店自助餐券、氣炸鍋及微波爐等實用家電。