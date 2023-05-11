新北市長侯友宜表示已再三回應不會出售來青社宅，但議員就是不相信。（葉德正攝）

位於新板特區的公辦都更「皇翔來青」板橋民權社會住宅，新北市府共分回235戶，首波84戶日前開放招租，新北市議員戴瑋姍要求新北市長侯友宜不會賣掉任何一戶社宅，侯苦笑稱，他從去年底選舉就講了N次到現在，都說不會出售社宅，但議員就是不相信。

戴瑋姍詢問板橋民權社宅最近公開招租，但只釋出84戶佔比35％，想問剩下的151戶怎麼使用？城鄉局長黃國峰說，因為大家預期租金比較高，先釋出第一波看市場反應，現在價格跟府中社宅單價差不多，一般戶一坪800多元、優先戶600多戶。

戴瑋姍認為目前數量遠遠不足，追問何時進行第二波公告？財政局長陳榮貴回應，我們是分批出租看市場反應，戴質疑「都不夠租了，為何要分批？一次釋出大家也會跑來登記。」陳榮貴表示：「必須要看市場反應才能推出續後政策」。

戴瑋姍說，有符合低收入戶的高齡媽媽陳情，她到處抽社宅都抽不到感很絕望，因機率低到不行，認為市府應一次全面開放出租，陳榮貴表示，低收入戶屬於優先戶，更有優先承租權利。

戴瑋姍追問侯友宜，「你覺得84戶夠嗎？會不會太少？」侯說：「針對多元住宅使用尊重業務單位」，陳榮貴強調第二期招租已在做規畫了。

戴瑋姍並批侯不斷把產業趕走，把土地重劃成重劃區，讓建商獵地賣房子、民眾無法安居樂業，就連工業地都炒高到一坪100萬元，這些傳統產業該何去何處？年輕人買不起房子也沒社宅住，直指新北市安居樂業破功，要侯「好好做事，不要每天想選統」。

侯友宜強調，新北市面對整體開發，一定是讓都市進步，不管是工業區立體化、塭仔圳市地重劃或是未來蘆南蘆北，都會留社宅，讓大家能安居樂業。