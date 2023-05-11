由人氣女星陳庭妮代言，乖乖推出可以一口咖啡、一口捲心餅，搭起來的完美口感簡直是上班族新一代的解憂救星。(乖乖提供)

日系咖啡廳感的包裝，吸引上班族女性眼球。(乖乖提供)

兩種風味購買後記得留存發票上網登錄參加抽獎，最大獎有機會抽中PlayStation 5 主機。(乖乖提供)

咖啡是現代年輕人不可或缺的單品之一，據ICO國際咖啡組織統計，其整體產值高達800億元，看好這股「黑金商機」，零食業龍頭乖乖也在今年趁勢推出屬於大人味的「全新贅沢系列孔雀捲心餅」；全新口味「炭焙曼特寧」和「珈琲歐蕾」，嚐一口彷彿體驗到來一杯美好咖啡般的儀式感。

由人氣女星陳庭妮代言，乖乖推出可以一口咖啡、一口捲心餅，搭起來的完美口感簡直是上班族新一代的解憂救星！除了充滿日式質感的外型超加分外，吃起來就像在品嚐濃醇咖啡一樣香氣撲鼻，深度烘培的咖啡香氣，搭配奶香苦甜而不膩，兩款口味都讓網友直呼上癮。

濃厚的日式氛圍搭配超香醇的口感，只能說這次「全新贅沢系列孔雀捲心餅」真的不一樣！以日式外型帶出的口感讓人超驚喜外，濃厚的咖啡香氣更讓人感覺一秒來到日本職人的手沖咖啡廳，年度最佳大人系甜點當之無愧！讓人驚艷的祕方在於，兩款口味都是從嚴選咖啡豆開始、經由細膩生產工藝，和精細研發過程，才研發推出這款苦甜不膩、口感細膩滑順，滋味優雅迷人的成熟甜點，認真只要吃過一次就回不去啦！

喝起來就像喝真的咖啡一樣，「全新贅沢系列孔雀捲心餅」一次推出兩款口味－「珈琲歐蕾」和「炭焙曼特寧」。珈琲歐蕾式除了深度烘培的咖啡味、更帶有超濃郁的奶香，推薦給偏好奶香、熱愛濃醇口感的你；而著重咖啡香氣的你，則可以試試尾韻微苦的炭焙曼特寧口味，除了內餡苦甜能大大降低甜膩感，尾韻飄出沉穩的咖啡香氣更讓人回味再三，多層次的口感絕對能一次滿足咖啡控們挑惕的味蕾。

值得一提的是，「全新贅沢系列孔雀捲心餅」吃法超多變！平日當下午茶推薦大家常溫品嚐，口感上苦甜不膩就像真的咖啡一樣餘韻無窮；而夏天冷凍起來吃更是私心大推，頂級咖啡冰淇淋的口感別具一番風味，兩種吃法都超推薦！

孔雀捲心餅「贅沢系列」系列「炭焙曼特寧」、「珈琲歐蕾」全新口味在實體店面7-11、全家、萊爾富、OK便利商店，以及線上商城MOMO、PCHOME等通路已正式上市，兼具美味和話題性的零食不論當作午茶、出遊點心都很適合，快到通路搜尋，將兩種口味一次入手嚐鮮吧！

新品上市也推出嚐鮮慶祝活動，即日起至5月30日購買孔雀捲心餅「贅沢系列」系列「炭焙曼特寧」和「珈琲歐蕾」，消費滿兩包即可登錄發票參加抽獎。最大獎為PlayStation 5 主機（光碟版）、旅遊必備NaSaDe納莎登乖乖聯名行李箱、Canon佳能相印機，以及超人氣新品奇米星、贅沢捲心餅一箱！提醒發票要留好以便登錄試手氣。詳請請上乖乖官方網站（https://events.kuai.com.tw/26816）查詢。