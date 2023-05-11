恆生科技指數現漲0.77%。理想汽車上季由虧轉盈，股票爆量大漲近16%，表現最佳。萬國數據跌7.6%，跌幅最大。
建行、工行、中移動、中石油等重量級中資股持續走低。
藥明生物上漲5%，在藍籌股中表現最佳。
中芯國際即將發布財報，目前股價上漲2%。
國際油價連3漲止步，中石油、中海油、中石化、中海油田服務等相關股連袂走低。
美國4月CPI年通膨率進一步放緩，並低於市場預期，投資人看好聯準會將暫停升息，隔夜美股標普500指數收漲0.45%，以科技股為主的那斯達克和晶片股雲集的費城半導體指數均上漲1%。惟周四香港股市開高走低，目前恆生指數盤中跌0.17%，報19727.82點。國企股跌0.07%，報6678.28點。
恆生科技指數現漲0.77%。理想汽車上季由虧轉盈，股票爆量大漲近16%，表現最佳。萬國數據跌7.6%，跌幅最大。
建行、工行、中移動、中石油等重量級中資股持續走低。
藥明生物上漲5%，在藍籌股中表現最佳。
中芯國際即將發布財報，目前股價上漲2%。
國際油價連3漲止步，中石油、中海油、中石化、中海油田服務等相關股連袂走低。
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