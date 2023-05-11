恆生科技指數現漲0.77%。理想汽車上季由虧轉盈，股票爆量大漲近16%，表現最佳。萬國數據跌7.6%，跌幅最大。

建行、工行、中移動、中石油等重量級中資股持續走低。

藥明生物上漲5%，在藍籌股中表現最佳。

中芯國際即將發布財報，目前股價上漲2%。

國際油價連3漲止步，中石油、中海油、中石化、中海油田服務等相關股連袂走低。

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