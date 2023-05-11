美國4月CPI年通膨率進一步放緩，並低於市場預期，投資人看好聯準會將暫停升息，隔夜美股標普500指數收漲0.45%，以科技股為主的那斯達克和晶片股雲集的費城半導體指數均上漲1%。惟周四香港股市開高走低，目前恆生指數盤中跌0.17%，報19727.82點。國企股跌0.07%，報6678.28點。