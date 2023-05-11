每個人愛情觀都不大相同，有些人容易一見鍾情，馬上進入一段關係，但有些人則是對待感情要求高，不容易走入他們的內心，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、雙子座、金牛座防備心重不輕易動心，只有長時間相處才有機會讓他們敞開心房。

▍天蠍座

天蠍座的「守心能力」生來就是最高安全級别的，對另一半要求也非常高，看不上眼的人就不會動心，而且會很排斥。天蠍座有著強烈的防備心，一開始就注定了難以改變。

▍雙子座

雙子座個性捉摸不定且非常善變，他們沒有特定喜歡類型，一切都以感覺來判斷，當出現異性追求時，即使雙子座在心中留個位置給對方，但認為在還沒安定之前，只好選擇鐵石心腸模式。

▍金牛座

金牛座在感情中會小心翼翼觀察對方，因為慢熱，即使認識很久的人，也不會隨意掏心掏肺，即便要付出也會謹慎進行，當察覺到任何不對勁，就會馬上退避三舍，容易給人難搞的感覺，要讓金牛座動心比登天還難。