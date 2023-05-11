高雄17直播鋼鐵人後衛林書豪儼然是聯盟「大三元製造機」，已經連續3場繳出大三元，在單周MVP票選上持續受到球迷支持，獲得P. League+第27周單周MVP，也是個人連續第6周獲得此獎，聯盟並於11日也同步宣布4月份單月MVP，林書豪蟬聯獎項。

林書豪在6日對台北富邦勇士一戰，貢獻了36分、15助攻、10籃板，助隊120比103收下重要勝利，目前在戰績排行16勝22敗排第5，落後第4福爾摩沙台新夢想家18勝21敗有1.5場勝差，還是有機會爭取季後賽席次，就看接下來主場賽13日對壘桃園璞園領航猿，以及14日迎戰夢想家的戰況。

在第27周單周MVP票選中，林書豪獲得1937票，大幅領先以220票排第2的台北富邦勇士洪楷傑，富邦勇士林志傑178票第3，新北國王外援曼尼高167票第4，領航猿盧峻翔154票第5。

整個4月，林書豪繳出平均29.9分、8.5籃板、10.3助攻成績，更在4月23的比賽攻下50分、10籃板、11助攻，成為聯盟史上首位50分的「大三元」球員，在4月最有價值球員投票中，於24張選票（包含2張球迷選票，4月球迷投票再創新高，共8,104人參與、高於平均5,128人）獲得23張5分，以總分118分拿下4月最有價值球員殊榮。