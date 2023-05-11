南良為高科技紡織與高分子複合材料領域供應商，產品類別跨足戶外休閒／水上水下／運動／鞋材／袋材／成衣／醫療／汽車內飾／特殊安全防護等產業，並為美國原料大廠杜邦DUPONT指定的亞洲合作夥伴；目前生產工廠以及貿易據點遍布於台灣、大陸、東南亞、美洲、歐洲、澳洲、印度與中東地區。

南良表示，第一季營收占重約9成的紡織複合材事業體，在落實產品組合優化、生產良率精進、成本費用嚴控等重要策略執行下，毛利率推升至27％。目前整體紡織產業仍受終端市場需求疲軟及全球通貨膨脹等因素，影響下游品牌廠商對產業供應鏈的拉貨力道減緩，但仍看好「醫療防護」及「環保永續」等為紡織產業市場新商機。

為此，南良積極投入「ECO-Family」綠色與再生材料之開發，擴大全球業務接單動能，以期持續保持未來良好的訂單能見度，並隨著產品結構逐步轉向綠色生質材料優化下，精進獲利表現。