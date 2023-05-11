運動休旅車當道，近3年於新車市場上持續升溫，銷售數量更勝房車一倍有餘，其中兼具高級轎質感與車輛穩定性、越野性混種駕馭優勢的跨界休旅車更是熱銷，LEXUS UX即是小家庭自駕最高CP值首選，日本普利司通更為其量身打造旗艦輪胎Turanza T005A，透過輪胎花紋設計與支撐性等設計，於靜肅性、操控性與舒適性更勝他牌車胎，Turanza T005A滿足都會小家庭日常通勤、假日出遊駕馭樂趣雙重需求，體驗頂級靜肅性、更舒適平穩的旅程。

「報復性出遊」帶動自駕潮興起，從農曆春節10萬輛車次擠入蘇花走廊、五一連假國道單日超過百萬車輛上路等，迎接即將來到的暑假旅遊旺季，小家庭在出門自駕旅遊時，車胎首選Turanza T005A，讓家人享受最高規格的舒適旅程！LEXUS UX 兼備跨界轎房車／休旅雙重優勢，自2018年引進台灣後，憑藉其獨樹一格的時尚設計、靈巧的駕馭感受，深受國人青睞，LEXUS UX嚴選 Turanza T005A 為原廠車胎（18吋），完美演繹傳遞LEXUS UX駕駛優越性，迄今已累計銷售近2萬台，並穩坐同級距銷售冠軍寶座。

日本普利司通長時間投入大量資源進行技術研發與LEXUS合作，LEXUS UX全系列所裝載的「Turanza T005A」輪胎，即是由日本普利司通總公司研發設計，符合LEXUS UX高級轎房車跨界小型休旅的最嚴謹要求，日本普利司通為其量身訂製的「Turanza T005A」，耗時兩年從客製化設計、試作到實車測試，除負載LEXUS UX重達千斤車重和最重要的安全性前提，更逐一通過評測指標，包括：磨耗指數及濕地抓地力，以確保輪胎使用安全性，另低滾動阻抗(RRC)提升，更降低燃油消耗進而降低CO2排放，為全球暖化奉獻一份心力。也配合LEXUS UX轉向、懸吊及煞車三大系統，Turanza T005A旗艦車胎亦展現絕佳靜肅性、舒適性、濕抓性及滾動阻力，皆較基準胎明顯躍進且超越LEXUS高規格標準，獲官方授權認證，連續五年成為 LEXUS UX原廠配胎，大秀Turanza T005A高靜肅性、高舒適性旗艦胎性能，更藉兩大領導品牌的永續合作夥伴關係，攜手打造靜謐與舒適兼備的輪胎首選「Turanza T005A」。

日本普利司通台灣資深經理大島岳彥表示：「日本普利司通Turzanza T005A，除了延續高階車胎具備的不對稱花紋、外側大胎塊等優勢性能外，更加強胎邊剛性，減少晃動帶來的不適感、加入細花紋溝槽等噪音抑止溝槽設計，抑制滾動噪音，搭配斜向花紋邊緣採用圓弧溝槽，防止胎塊變形或位移，提供輪胎更好的抓地力。」

Turanza T005A全面提升高階轎車所需求的安全性、舒適性、抓地循跡性等特色，符合跨界小型休旅車主對於頂級舒適駕馭需求；日本普利司通Turanza T005A亦於ARTC財團法人車輛研究測試中心進行實測，結果顯示T005A在噪音、乾溼地操控上優於市場同級產品，讓頂級車主體驗更寧靜、更安全、更平穩的駕馭旅程；T005A除獲選為LEXUS UX 原廠配胎外，也是LEXUS LS／ES等高級轎房車的OE車胎，日本普利司通更提供完善的售後服務體系，力求為消費者帶來優質專業的產品和服務。

日本普利司通提供路損保固「安心保固 絕對守護」，即日起凡一次購買4條13吋以上日本普利司通轎車／休旅車輪胎，兩周內至日本普利司通LINE完成登錄，一年內不限里程且殘餘溝深3.5mm以上，經判定輪胎受道路損壞無法修補，即免費享換新服務。