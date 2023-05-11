美式賣場好市多熱賣產品「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」被驗出A型肝炎病毒，爆發食安問題，目前高雄消費者服務中心共接獲9件申訴案，而好市多公司在高市府要求下，於11日提出補償方案，包括全額退費、慰問金、補助檢測費用及醫療費用。

針對「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒事件，高市府消費者保護官於5月2日命好市多股份有限公司到市府說明，並要求好市多公司提供醫療等費用賠償，且於5月11日前提出補償方案。

好市多公司11日提出相關補償方案，包括全額退費並提供同數額慰問金；購買並曾食用受影響商品的會員，若出現有疑似A型肝炎症狀，經諮詢衛生福利部疾管署認可的A型肝炎檢驗機構醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，補助500元檢測費用；好市多會員確診A型肝炎，經回溯性疫調確認是因食用受影響商品所致者，該公司將負責相關醫療費用。

高市府表示，目前遭汙染的莓果已全數下架，並將依法銷毀，高市府衛生局會依法裁罰。市府消費者服務中心目前受理民眾提出申訴共9案，若消費者有權益未獲妥適處理，可提起消費爭議申訴，消保官將全力協助。

高市府指出，他們持續與行政院消費者保護處密切連繫，並協調優良消保團體承接團體訴訟，必要時將協請提起團體訴訟，衛福部也表示可申請食品安全保護基金補助團體訴訟費用。如欲提起團體訴訟的消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。