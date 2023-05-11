鴻海集團創辦人郭台銘近日爆出BNT疫苗採購秘辛，更指時任總統府秘書長李大維曾告訴他「這個大小姐說，你還是不要買了」。對此，臉書粉專「工程師看政治」（下簡稱工程師）直言，總統蔡英文似乎是用「大小姐」的心態在面對疫情，並感嘆即使鐵證如山，也影響不了蔡英文與民進黨的支持度，在黨媒籠罩下，大家看到的是完全不同的世界。

據《ETtoday新聞雲》日前揭露一封電郵，並指出郭台銘早得知私人無法購買疫苗，卻也意外爆出，蔡政府堅持以獨立的台灣政府名稱購買BNT，因而遭拒。但蔡政府群起否認。對此，工程師今(11)日在臉書分析道，郵件中寫道因我方堅持以名稱問題，對方無法接受，交易才無法實現，成了蔡英文以意識形態阻擋BNT的鐵證。

工程師說他原先推測，蔡英文是為了保留巿場給高端，故意對BNT冷處理，但從這封電郵看來，意識形態也是阻擋的原因，加上鐵腕護航高端EUA，為高端連開數次記者會等等行徑，他直言蔡似乎是用「大小姐」的心態在面對疫情。

即便鐵證如山，工程師認為，蔡英文蔡與民進黨的支持度恐不受影響，在黨媒籠罩下，他們看到的是完全不同的世界，只要黨有說詞，無論是怎樣的髮夾灣，他們都會買單。「工程師看政治」感嘆表示，蔡英文任內，台灣迎來台式民主的最黑暗時刻。