台中捷運10日發生沿線建案吊臂掉落軌道，釀成1死10傷的悲劇，對於這起意外，也讓境內有捷運運行的縣市格外關注，新北市捷運局表示，有關轄內營運路線，昨日已由新北捷運公司完成全線巡查，目前沒有任何異狀。

昨日中午12時許，中捷綠線一輛開往烏日方向的列車，行經南屯豐樂站時突然撞上鄰近建案由31樓高墜落到軌道上的吊臂，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅死亡，另還有10人受傷，事後確認該吊臂是由興富發建設「文心愛悅」建案所掉落。

對於這起悲劇，也引起各界關注，特別是境內有捷運路線通行的縣市，新北市捷運局表示，目前轄內營運捷運路線，禁限建列管案件共有淡海輕軌7處、安坑1處，總計8處，其中安坑建案已經完工。

捷運局也表示，因應台中捷運發生吊臂掉落營運路線的事件，昨日已由新北捷運公司完成全線巡查，目前並無異狀，另新北淡海、安坑輕軌皆配有司機員行使，已已指示司機員通過時多加留意。