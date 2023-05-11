台中市北區永興街與青島路口發生離奇車禍，蔡男駕自小客行經該路段時疑一時閃神逆向撞上機車、再撞上路邊停放3輛自小客。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區永興街與青島路口發生離奇車禍，蔡男駕自小客行經該路段時疑一時閃神逆向撞上機車、再撞上路邊停放3輛自小客。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區永興街與青島路口發生離奇車禍，蔡男駕自小客行經該路段時疑一時閃神逆向撞上機車、再撞上路邊停放3輛自小客。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

怎麼撞的？自小客駕駛逆向先撞機車再撞3輛自小客

台中市北區永興街與青島路口發生離奇車禍59歲蔡姓男子駕駛白色休自小客行經該路段時疑一時閃神逆向撞上機車、再撞上路邊停放3輛自小客，撞擊力道之大，甚至讓停放路旁自小客右轉傾斜騎上人行道，讓經過的路人上網PO文「怎麼撞的！」

台中市警察局第二分局交通分隊分隊長鄧錦宏指出，該分局今 （(11日）7時30分接獲民眾報案，稱北區永興街與青島路口有發生交通事故，經員警迅速到場查處了解，係59歲蔡男駕駛自小客車沿河北路二段往永興街、漢口路方向行駛時，自述未注意車前狀態而不慎逆向至對向碰撞沿永興街行駛74歲詹女駕駛的機車。

車禍不但造成詹女全身多處擦挫傷，緊急送中國醫藥大學附設醫院急診室急救，自小客又再碰撞路邊停放黑色小客車、灰色小貨車、紅色小客車等三輛，其中一輛灰色小貨車被攔腰撞上後車身向右轉傾斜騎上人行道，而紅色自小客車頭也損毀嚴重。

鄧錦宏表示，經員警現場依法對蔡男實施酒精測試，蔡男無飲酒之情事，目前已調閱路口監視器畫面以釐清案發經過，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

鄧錦宏提醒民眾，行車應隨時注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，養足精神再上路並遵守交通安全規則，才能減少交通事故發生，確保行車安全。