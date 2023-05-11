據廣東佛山市政府最新發布訊息，建設珠三角樞紐（廣州新）機場的總體規劃日前已通過評審，劃定在臨空經濟示範區範圍160平方公里，計劃總投資超過500億元（人民幣，下同），將打造為「大灣區國際貨運航空樞紐」之一，與廣州白雲機場、深圳寶安機場構成華南樞紐群。整體預計今年底動工，預計至2026年，臨空經濟示範區近期建設啟動區初步建成，再至2035年總體格局基本建成。

根據香港01報導，中山大學港澳珠三角研究中心教授鄭天祥表示，航空貨運將是未來粵港澳大灣區主要運輸方式，特別是隨著高質量發展與科研實力提高，晶片、半導體等高科技產品、生物製藥等冷鏈貨物的運輸需求也會隨之增大。

按照規劃，該機場命名為珠三角樞紐機場（又稱珠三角幹線機場或廣州新機場），但實際選址在佛山市高明區和肇慶市高要區交界處，以形成粵港澳大灣區西部交通樞紐。

從工期來看，機場最快於2026年至2027年建成，將接入湛高鐵、深南（珠肇）高鐵和快速道路，與廣州白雲機場、深圳寶安機場組成華南地區「空鐵聯運」樞紐群。

據多家陸媒港媒報導，這座新機場預計今年12月動工，計劃總投資超過500億元，為中國民航最高等級4F飛行等級，包括一組兩條遠距平行跑道及滑行道系統，37萬平方公尺的T1航站樓等配套措施，規劃到2050年，新機場年旅客吞吐量6000萬人次，年貨郵吞吐量220萬噸。