周玉琴與大學生分享新聞實戰經驗。（中天新聞提供）

中天主播周玉琴近期前往淡江大學與大學生分享新聞實戰經驗，她表示對現在年輕人的上課習慣頗為了解，所以儘量用一種輕鬆的方式進行交流，「（對年輕人）你越是不接觸不交流，那他們越是會有一些不正確的認知，我們當然就是要從多接觸交流開始。」

周玉琴在新聞圈身經百戰，過去曾在紐約任職記者，返台後到各大媒體服務，她鼓勵同學多做嘗試、接觸不同的崗位，積累經驗。有同學提問為何選擇中天，周玉琴表示：「我進中天有10年了，當時中天新聞想加強財經的識別度，希望憑藉我過去主跑財經線的經驗，所以我就進了中天。」她藉此讓同學明白，職場上具備專業特質，也能讓機會主動上門。

中天新聞轉型網路後，周玉琴擁有一大票粉絲，其中讓她印象深刻的是，近半年來，有幾位粉絲會準備很特別的小禮物，除了「琴教官」的模型外，還有人用心蒐集她臉書上的所有照片，包括她和另一半賴岳謙的合照，通通分類好並做成剪貼簿，用心程度讓她驚呼：「對我來說光挑照片就不知道要挑到牛年馬月，他還把照片印出來做美術剪貼，讓我非常感動。」

對於中天新聞推出全新App，周玉琴說：「中天新聞網APP是一個非常全面性的新聞來源管道，裡面有節目、新聞、影音等內容，既快速又方便，重點時事不會漏接。」周玉琴建議學生可以下載，多方了解，因為對網路的熟悉度都是未來進入職場很重要的一環。