新北市長侯友宜總質詢持續，民進黨新北市議員顏蔚慈今總質詢指出侯友宜曾私底下說「你看我甘是國民黨」、「若我繼續在新北市，你們會更艱難」認為侯在威脅，侯友宜回應，這句話不知來龍去脈與頭尾，他強調，不管多艱難，他都會跟議員們一起拚。

顏蔚慈詢問侯友宜，昨天在她的座位旁邊是否記得說過什麼話，侯友宜回，關心蘆洲發展，也說常去吃切仔麵。

顏蔚慈說，昨天她跟侯說「國民黨未來靠你了」，但侯卻回「你看我甘是國民黨」，問侯承不承認說過這句話？

侯友宜說，別人怎麼看他是不是國民黨都可以，但他1975年左右就加入國民黨，他有很長一段時間沒回國民黨，別人怎麼看不重要，國家最重要「我現在是國民黨 」。

侯友宜也說，「你們民進黨也有說我加入民進黨」，什麼警察菁英入黨，「我沒有啊」，他強調警察行政中立，你們也沒有人相信，不管國民黨、民進黨，做事情要超越黨派，他反問顏蔚慈「你服務蘆洲人會問他是什麼政黨嗎」。

顏蔚慈問「你在國民黨很委屈嗎？」，侯友宜說，他是事務官出身，不管在國民黨、民進黨都做過政府官員，不要用意識形態，做事要超越政黨。

顏蔚慈再說4月26日市政報告休息時間，侯對她說過「若我繼續在新北市，你們會更艱難」這是威脅嗎？侯回「沒頭沒尾」。

侯表示，不管他在哪都會認真為新北打拚，無頭無尾的一句話，他認為不管再艱難都要一起打拚。

稍早顏蔚慈在質詢談到新北治安時指侯「保護不了自己人」，被新聞局長張愛晶反擊「不要消費家屬」，顏蔚慈問「難道新北市民不是自己人」，侯表示「你的說法用語不是這個樣子」。

張愛晶再度回擊，請議員尊重被害者家屬，政治必須理性，尊重家屬的心情與感受，侯友宜表示，妳要體諒家屬心情。

顏蔚慈再問「你有沒有把新北市民當自己人」，侯友宜說，每個新北市民我們都很關心，不要讓家屬沒有空間 。