韓國知名實況主「企鵝妹」挑戰徒步環台，引起粉絲們關注。一名網友好奇詢問，企鵝妹到各縣市都被狂粉騷擾，但在新竹地區遇到的怪人似乎特別多，不知道新竹是不是噁男最多的城市，引起網友討論，不少人看傻直呼，雖然「企鵝妹」還沒走完，但新竹真的是暫定第一。

一名網友在PTT上發文分享，韓國知名直播主「企鵝妹」來台徒步環島，被不少粉絲糾纏，在她已經走過的幾個城市中，似乎新竹怪人特別多，因此他很好奇新竹是不是噁男最多的縣市？

原PO細數說，湖口Jason死纏爛打，想邀請企鵝妹去當家教；還有拍照要求脫帽的禿頭台男；英文爛到爆的要Line男；搞到報警收場的怪人雙煞，以及完全不考慮企鵝妹想吃晚餐的宅宅拍照大軍，總計下在新竹地區就已經遇到6怪人。

貼文引起網友討論，不少人看傻直呼，這樣算起來的話，真的是暫定第一，「噁宅最多的」、「超噁，真的喜歡就別過分打擾」、「 惡靈古堡：新竹篇」、「新竹不意外吧！」另有網友說，之前在北車前面逼迫企鵝妹幫慶生的狂粉，似乎也是新竹來的，這樣是不是也要算在新竹。