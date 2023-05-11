視導首批女後備軍人教召 ，總統：原則是就地動員，就地作戰。（曾薏蘋攝）

視導首批女後備軍人教召 ，總統：原則是就地動員，就地作戰。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統今視導首梯女性後備軍人教召，蔡總統致詞時表示，有女性士官兵特地向公司請假來報到，有人暫時離開孩子身邊，希望以實際行動，為保護國家盡一分心力。這次教召原則是「就地動員，就地作戰」，期待未來有更多女性士官兵一起加入訓練。

視導首批女後備軍人教召 ，總統：原則是就地動員，就地作戰。（曾薏蘋攝）

視導首批女後備軍人教召，總統：原則是就地動員，就地作戰。（曾薏蘋攝）

明天就是這批次教召最後一天了，蔡英文總統今視導「桃園市後備旅第二營教育召集訓練」，並頒發加菜金；總統說致詞時，她來到桃園市後備旅第二營。剛剛也看了大家實彈射擊的演練。希望透過教召訓練，可以讓各位更熟悉戰時不同狀況的應變。

視導首批女後備軍人教召，總統：原則是就地動員，就地作戰。（曾薏蘋攝）

總統說，這次教召，也以實兵實裝的方式，讓各位在防衛作戰中，處置各種戰鬥狀況，原則是「就地動員，就地作戰」，讓每一位參加教召的人，都有能力守護自己的家園。

視導首批女後備軍人教召，總統：原則是就地動員，就地作戰。（曾薏蘋攝）

她指出，這次也是第一次有女性後備軍人加入教召訓練。共有14位女性退伍士官兵，自願參加教召。

總統說，她有注意到，這些女性士官兵，有人特地向公司請假來報到，有人暫時離開孩子身邊，希望以實際行動，為保護國家盡一分心力。有位女上兵也說「有國才有家，所以今天就是來保家衛國」。

總統說，各位的加入，不僅增強後備軍人的戰力，更強化了後勤體系。她也要請國防部藉由這次女性士官兵參訓的經驗，檢討和調整相關配套措施。我期待，未來有更多女性士官兵一起加入訓練。

總統表示，台灣身處全球民主防線的最前緣，要團結一致，讓世界看見，不分性別，守護國家的決心。

她強調，這次的教召，明天就是最後一天了。要感謝大家的投入，以及各位家人的支持。相信大家重回軍隊，有不同的收穫，未來也會持續讓教召訓練更加精進。