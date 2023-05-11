鴻呈公司創立於1994年，公司主要產品為連接線組及工程機能材料(光學元件/其他機能材料)，為全球線纜製造和組裝規劃的主要供應商之一，研發總部及業務行銷總部設於台灣，生產基地及服務據點設於越南、江西、蘇州及東莞。

受惠於iSMART六大產業佈局開始進入收割期，鴻呈111年合併營收為22.37億元，年增7.31%，營業毛利為8.1億元，年增65.21%，合併毛利率為35.63%，年增12.49個百分點，稅後盈餘為3.6億元，年增2.37倍，每股盈餘為10.89元。

就終端應用來看，雲端伺服器連接線組及工業物聯網為鴻呈兩大主力產品，分別佔鴻呈111年合併營收比重35%及21%。

鴻呈今年前4月合併營收為6.75億元，年增0.08%。

鴻呈表示，近年來公司積極開發32G以上雲端用高速線、5G傳輸線、車載ADAS線束、半導體設備客製化配線及醫療線束等高階應用產品，預期今年將掌握雲端/醫療/汽車市場領域，包括伺服器/資料中心、醫療設備、汽車自動駕駛、卡車與物流車隊管理等商機，雖然今年營運受到全球通膨、地緣政治及俄烏戰爭等不確定因素影響，短期成長有壓力，但審慎樂觀看待長期營收獲利成長。

鴻呈今天股東會通過每股配發5.5元股利，包括4.5元現金股息及1元股票股利。