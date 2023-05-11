小甜甜（張可昀）近來遭前夫指控虐狗，讓她深夜開直播澄清此事，不過卻再次提及謝忻「把狗養死」的案例，讓謝忻不滿被顛倒是非，強調抵達時狗就已經死了，但也聲明「不覺得小甜甜是會欺負狗的人」，至於多年閨密情是否劃下句點？謝忻稍早接受《中時新聞網》採訪時也做出回應。

謝忻表示昨(10日)接收到過多資訊量，必須等到釐清狀況再對外說明，但也強調小甜甜向來對動物相當友善，不可能做出虐待動物的慘忍行徑，至於被問及多年閨密情是否畫下句點？她表示與狗狗「控肉」熱死一事並無關連，認為關鍵在於彼此價值觀及交友圈不同，導致兩人漸行漸遠，不過她對此事倒也樂觀看待，強調這就是「人生中的一個過程」。

對於被問及是否覺得小甜甜身心疑似出狀況？謝忻舉自己為例，表示曾因工作未做好導致情緒波動，不過重要的是要學會如何去調適，像是自己就會靠著慢跑來宣洩情緒，眼見昔日閨密近日陷入多個風波，謝忻強調「還是希望她（小甜甜）好啦」。

對於小甜甜提及謝忻不滿被說「跟陳沂是好朋友」，如今卻在背後跟陳沂抱怨她，謝忻表示仔細觀察小甜甜近來發言，就能評斷出可信度有多少，接著表示：「我老早之前就跟陳沂是很好的朋友了」，至於其他未回應的事情，之後會再一併說明。