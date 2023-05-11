趨勢科技(東京證券交易所股票代碼：4704)在母親節前夕特別揭露駭客最愛使用的「四大釣餌」：

一、通通正評或沒有評論。買家眼裡看似越完美的評價資訊，越容易藏匿「駭」人危機！當商品網頁上的評論都是正評，或甚至連評論都沒有，就必須留心產品網頁是否有造假嫌疑，因為詐騙集團很有可能刪除了不利於自己的評論，或者這根本就是精心設計出來的釣魚網站。趨勢科技提醒，購物前必須謹慎檢查商品來源和賣家資訊，留意其可靠性與真實性，才能避免誤入華而不實的網購陷阱！

二、遠遠低於行情的折扣優惠。犯罪集團善於利用人性弱點，透過超低優惠吸引買家注意，使其失去理智而盲目下單，甚至雙手奉上個人金融等個資。若發現商品遠遠低於行情價時務必提高警覺，因為犯罪集團很有可能在付款後提供劣質品、假貨甚至人間蒸發，還可能竊取買家的個人金融等個資，造成不可估量的損失。趨勢科技提醒買家切勿因小失大，以為「大賺」結果變「慘賠」，甚至面臨重要個人資訊遭竊的風險。

三、輕輕掃一下QR Code就好。近期頻繁發生經營購物網站的賣家收到詐騙集團偽裝成顧客，佯裝無法購買商品的假訊息要求店家處理，並且傳送QR Code請求掃碼聯繫客服驗證，或是收到「網購平台將被停權」的假通知，甚至被詐騙集團以各種理由要求加Line聯繫，最終目的就是要引誘賣家與「假客服」聯絡，並引導其做出線上付款或提供個資的動作。當類似話術出現時請務必應提高警覺，切勿輕易跟對方加私人Line聯繫；在對話過程中，如果突然出現簡體字或語意不通順的情況也要小心，因為這代表對方有可能是來自其他國家地區的詐騙集團，不擅於使用繁體字溝通所露出的馬腳！

四、真假難辯的網站和連結。仔細看看網址內是否存在不該有的字元，因為它很有可能不是正牌網站！例如將網址內的字母「O」換成了數字「0」，或者「l」換成「1」等等，都是詐騙集團很常見的替換手法，讓人難以分辨。趨勢科技提醒，駭客面前人人平等，不論買方賣方都可能遇「駭」。除了買家應提高自身警戒心，仔細審視購物平台是否有隱藏釣餌來免於被駭之外，賣家也應留意不明網址，切勿因為是「買家」提供就馬虎大意，輕易點入惡意連結，讓駭客有機可乘。