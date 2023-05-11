美國前總統川普表示，如果他能在2024年美國總統大選中獲勝，他將與俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基會面，以結束烏克蘭衝突。

俄羅斯衛星通訊社援引川普在CNN的直播節目談話報導，當川普被問及對烏克蘭衝突的立場時，他稱如果他成為美國總統，將在24小時內解決衝突。

被問及相關計劃會如何執行時，川普回答說，「我將與普丁會面，與澤倫斯基會面。他們每個人都有自己的強勢和弱勢方面，24小時內就會解決，就會結束。」

但川普迴避了「如果再次當選，他是否會停止向基輔當局提供武器」相關問題。他表示，在向基輔當局提供援助的問題上，美國目前提供的援助數目，是所有歐洲國家的總和再出乘以多倍，有必要拉平這種不平衡，並指歐盟正在「利用」美國。

在被問及烏克蘭是否應該獲勝時，川普表示，必須停止衝突。他說，「我考慮範疇不是勝利或失敗，我考慮的是解決（衝突）。我希望不再有人死亡，無論是俄羅斯人或烏克蘭人；（如果贏得總統選舉），我會在24小時內完成。」