《人民日報》用戶端報導，重慶市高級人民法院11日上午對男子張波偕論及婚嫁女友葉誠塵，故意殺害與前妻所生一對子女上訴一案，二審宣判，維持一審死刑原判。

重慶市第五中級人民法院一審判決稱：張波在婚姻存續期間，與葉誠塵建立不正當男女關係。2020年2月，張波與前妻陳某離婚，葉誠塵明知張波的子女張某甲和張某乙將由陳某撫養，仍視她為自己與張波結婚的障礙。張波和葉誠塵共謀採用製造意外高墜的方式殺害張某甲和張某乙。

其後，葉誠塵多次催促、逼迫張波作案，並限定作案期限。2020年11月2日15時30分許，張波將正在次臥飄（通氣）窗窗台玩耍的張某甲和張某乙雙腿抱住一起從飄窗扔到樓下，致二人死亡。重慶市第五中級人民法院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。

宣判後，張波、葉誠塵提出上訴。重慶市高級人民法院於2023年4月6日公開審理。查明事實與一審一致。

重慶市高級人民法院認為，張波、葉誠塵的行為均已構成故意殺人罪。張波直接實施殺人行為，葉誠塵在決定殺害兩名兒童、採用製造意外高墜方式作案、催促逼迫張波實施殺人、追求被害兒童死亡等方面更為積極主動，二人在共同犯罪中地位、作用相當，均係主犯。

張波、葉誠塵罔顧國法天理人情，嚴重挑戰法律和倫理底線、踐踏社會良知，其作案動機特別卑劣，作案手段特別殘忍，犯罪情節特別惡劣，犯罪後果極其嚴重，主觀惡性極深，社會影響極壞，應依法從嚴懲處。

張波、葉誠塵及其辯護人提出張波沒有實施殺人行為、葉誠塵沒有逼迫和催促張波作案、原判量刑過重等上訴理由和辯護意見與二審查明的事實不符，依法不予採納。一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程式合法。裁定駁回上訴，維持原判。對張波、葉誠塵的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。

二審審理中，法庭依法保障了上訴人張波、葉誠塵及其辯護律師各項訴訟權利。辯護律師到庭參加宣判。被害人親屬、被告親屬、媒體記者、人大代表、政協委員及群眾代表旁聽宣判。