受少子化影響，選擇進入技職體系就學的學生減少，導致我國逐漸缺少中階技術人才。升學資訊平台「大學問」今(11)日表示，依照教育部統計，111學年度全台高中職學生比例，高職47.6％、高中52.4％，建議調降公立普通高中名額，並加強挹注技職資源，才能有效解決人力懸缺等問題。

「大學問」執行長魏佳卉表示，近5年來，國中應屆畢業生跌破20萬，減少比例最高依序為澎湖、屏東、嘉義縣市、彰化及宜蘭等區域，首當其衝加速了當地高中職退場。

魏佳卉提到，目前全台27所進入專輔、停招、停辦的高中職，以少子化情況嚴峻的縣市為多。除了台北市之外，其他縣市進入退場的學校，95％以上為技術型高中。而高職退場及招生人數不足，連帶影響的就是統測人數大幅崩落，科大招生不足。

魏佳卉指出，因應少子化，教育部在105年頒布「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，提出公立學校班級人數降低為35人、私立學校降低至45人。然而，按照目前對國家未來人才需求衝擊，7年前的因應措施，已不足以解決當前中階技術人才懸缺的問題。

魏佳卉認為，在少子女化的趨勢及長期以來的「先高中後高職」主流價值觀下，國中生成績好，優先選高中，高職則是最後選項。如果想解決這起現象，公立普通高中減招乃是當務之急。

魏佳卉說，以目前的東部公立普通高中為例，學生免試入學成績落差大，影響教學成效。而非都會區的技術型高中面臨嚴峻退場壓力，像是辦學品質受國際肯定的台東縣公東高工，因為財務缺口被列入專案輔導學校，便是一起顯例子，值得各界關注。