人體器官會隨著年齡增長而逐步老化，尤其最怕心血管疾病，例如心肌梗塞、中風，美國心臟協會（AHA）提出的健康飲食指南含10要點，包括控制熱量、大量蔬果、植物油品等，其中，植物油品勿用熱帶油，例如椰子油、棕櫚油、棕櫚仁油，因這3種油富含飽和脂肪酸比，易致膽固醇上升。

內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼在其臉書專頁表示，美國心臟協會2021年發表的《改善心血管健康飲食指南》，有10大要點，建議民眾藉由健康的飲食型態，來維持健康的心血管和體態。

1.控制熱量：調整熱量的攝取和消耗，以維持健康體重。

2.大量蔬果：攝取大量的蔬菜和水果，種類要多。

3.全榖雜糧：選擇主要由全穀製成的食品，而非精製穀物。

4.優質蛋白：選擇健康的蛋白質來源。如：植物來源為主（豆類和堅果）、魚、海鮮、用低脂或脫脂乳製品取代全脂乳製品。若要吃肉類或家禽，選擇瘦肉且避免加工形式。

5.植物油品：使用液體植物油（例如橄欖油），而非動物脂肪（奶油和豬油）及熱帶油（椰子油、棕櫚油、棕櫚仁油）。

6.少加工品：選擇加工程度最少的食物，取代超加工食品。

7.少添加糖：盡量減少食物或飲料中的添加糖。

8.少或無鹽：選擇及準備食物須少鹽或無鹽。

9.避免喝酒：不喝酒的人不要開始喝酒；有喝酒的人盡量少喝酒。

10.謹遵指引：無論自己備餐或是外食，都應謹遵指引。