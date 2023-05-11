女星小甜甜（張可昀）日前被前夫指控虐狗，9日深夜開直播澄清，但她在直播中提及與謝忻的舊事，引起謝忻不滿直言「我真的不想再和她有任何交集了！」，不過有網友質疑陳沂將對話紀錄PO出是否恰當，對此，陳沂也親自解釋背後原因。

陳沂10日深夜在臉書上曬出與謝忻的對話紀錄，當中可見謝忻開頭便直接點出，小甜甜生病了，更直接抱怨，自己替小甜甜多次照顧小狗，卻還被小甜甜在直播時講成「養死」愛犬的人，「是我幫她去餵狗，那如果我沒有去呢？根本沒有人知道他的狗死掉」，而陳沂在對話中也安慰謝忻「她就是生病了，妳也別難過」，還問是否有認識的長輩可以勸小甜甜就醫，大嘆「其實生病也很可憐，沒辦法控制自己」。

如今對話紀錄公開後，就有網友在貼文下留言質疑「現在公佈這些，變成攪和在一起，也許謝很解氣，但是對張（小甜甜）也是再一次刺激吧」，更認為這樣反而會讓大眾更孤立小甜甜「更雪上加霜」。

對此，陳沂回應，自己是有想過才發的「因為我覺得她精神有問題，所以這兩天大家一直問我這件事，我都壓著不說，即使今天發文也都手下留情」，但她也強調「不能因為自己生病，去說謊害到其他無辜的人」。