農曆3月23日是媽祖聖誕，頭份永貞宮為了慶賀媽祖聖誕，在每年媽祖生日前夕農曆3月22日都會為媽祖準備新聖袍更換，11日上午由永貞宮主委張淑芬等12名政商界重要女性替媽祖更換新聖袍。頭份知名國師江敏吉為感念永貞宮媽祖神威，特別捐出個人珍藏犀牛角掛飾，供奉於永貞宮媽祖座前，來庇護信眾健康。
永貞宮在每年媽祖聖誕前，會赴大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮、新港奉天宮及北港朝天宮等進香，並請回4宮媽祖同回永貞宮過壽，並共同參與4月8遶境安民活動，因此，永貞宮替媽祖更換新聖袍，也會替4宮媽祖準備新聖袍更換。11日上午，包括苗栗縣副縣長鄧桂菊、前縣長夫人蔡麗卿、頭份市長羅雪珠，連同永貞宮主委張淑芬等政商界知名人士夫人共12位，替媽祖更換新聖袍。
媽祖更換新聖袍是選在生日前一天舉行，以便媽祖準備過壽，今年媽祖新聖袍，是採取客家花布系列，色系則是由媽祖親自挑選，今年選用以藍色底色為主，搭配客家花布，樣式大方而醒目。永貞宮由張淑芬出任主委後，經徵求媽祖同意下，改採客家花布為永貞宮媽祖新衣，由於樣式顯眼，不僅獲得媽祖親睞，也讓穿著客家花布的永貞宮媽祖，在許多場合成為最醒目的媽祖。
由於媽祖是女性神尊，所以更換新聖袍時，須以紅布圍住神座，由女性替媽祖更衣，一般男信眾在媽祖更衣時必須迴避，以示尊重。更換下來的舊聖袍，據傳有辟邪的神能，有信眾會向總爐主求回家供奉，小孩子如果受到驚嚇，晚上哭鬧不睡覺，可以將聖袍在孩子身上來回揮動，可讓孩子寧神安息。
頭份知名國師江敏吉老師，日前將個人珍藏多年的一付價值6百萬元的犀牛角掛飾，贈送給永貞宮主委張淑芬，張淑芬以如此貴重的物品，須以媽祖威德才能服佩，因此，經徵求江敏吉老師同意下，敬奉在媽祖座前以永久流傳，未來信眾若有急難重病求助媽祖座前，媽祖將全力庇護保佑健康。
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