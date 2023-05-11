頭份市永貞宮11日上午替媽祖換新聖袍，今年換上藍色系客家花布新衣。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮11日上午替媽祖換新聖袍，頭份市長羅雪珠親自幫媽祖換上新衣。（謝明俊攝）

農曆3月23日是媽祖聖誕，頭份永貞宮為了慶賀媽祖聖誕，在每年媽祖生日前夕農曆3月22日都會為媽祖準備新聖袍更換，11日上午由永貞宮主委張淑芬等12名政商界重要女性替媽祖更換新聖袍。頭份知名國師江敏吉為感念永貞宮媽祖神威，特別捐出個人珍藏犀牛角掛飾，供奉於永貞宮媽祖座前，來庇護信眾健康。

頭份市永貞宮11日上午由主委張淑芬等12名政商重要女性替12尊媽祖換新聖袍。（謝明俊攝）

頭份永貞宮4月8媽姐誕辰祝壽法會開始。（謝明俊攝）

永貞宮在每年媽祖聖誕前，會赴大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮、新港奉天宮及北港朝天宮等進香，並請回4宮媽祖同回永貞宮過壽，並共同參與4月8遶境安民活動，因此，永貞宮替媽祖更換新聖袍，也會替4宮媽祖準備新聖袍更換。11日上午，包括苗栗縣副縣長鄧桂菊、前縣長夫人蔡麗卿、頭份市長羅雪珠，連同永貞宮主委張淑芬等政商界知名人士夫人共12位，替媽祖更換新聖袍。

媽祖更換新聖袍是選在生日前一天舉行，以便媽祖準備過壽，今年媽祖新聖袍，是採取客家花布系列，色系則是由媽祖親自挑選，今年選用以藍色底色為主，搭配客家花布，樣式大方而醒目。永貞宮由張淑芬出任主委後，經徵求媽祖同意下，改採客家花布為永貞宮媽祖新衣，由於樣式顯眼，不僅獲得媽祖親睞，也讓穿著客家花布的永貞宮媽祖，在許多場合成為最醒目的媽祖。

由於媽祖是女性神尊，所以更換新聖袍時，須以紅布圍住神座，由女性替媽祖更衣，一般男信眾在媽祖更衣時必須迴避，以示尊重。更換下來的舊聖袍，據傳有辟邪的神能，有信眾會向總爐主求回家供奉，小孩子如果受到驚嚇，晚上哭鬧不睡覺，可以將聖袍在孩子身上來回揮動，可讓孩子寧神安息。

頭份永貞宮主委張淑芬展示頭份知名國師江敏吉捐出的珍藏犀牛角掛飾。（謝明俊攝）

頭份知名國師江敏吉捐出的珍藏犀牛角掛飾。（謝明俊攝）

頭份知名國師江敏吉捐出的珍藏犀牛角掛飾，將永遠供奉在永貞宮媽祖座前。（謝明俊攝）

頭份知名國師江敏吉捐出的珍藏犀牛角掛飾，將永遠供奉在永貞宮媽祖座前。（謝明俊攝）

頭份知名國師江敏吉老師，日前將個人珍藏多年的一付價值6百萬元的犀牛角掛飾，贈送給永貞宮主委張淑芬，張淑芬以如此貴重的物品，須以媽祖威德才能服佩，因此，經徵求江敏吉老師同意下，敬奉在媽祖座前以永久流傳，未來信眾若有急難重病求助媽祖座前，媽祖將全力庇護保佑健康。