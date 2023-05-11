新北市立淡水古蹟博物館將於20日舉辦「紅毛城建城400年學術工作坊」，邀請西班牙商務辦事處處長Eduardo Euba Aldape、中央研究院台灣史研究所副研究員兼副所長鄭維中等多位專家學者開講，預計從明日開放免費報名。

淡水古蹟博物館表示，「紅毛城建城400年學術工作坊」為紅毛城建城400年前期展示研究計畫團隊淡江大學資訊與圖書館學系教授林信成、歷史學系副教授李其霖及國立清華大學歷史研究所副教授李毓中規劃，以「展望聖多明哥城四百年的意義」、「西班牙人在淡水」、「荷蘭人在熱蘭遮堡」與「視覺與科技」等四主題做為交流場次。

淡古博指出，不但每場次有主持人、講者、與談人相互對談、討論，也開放現場同步互動，更特別邀請研究熱蘭遮堡的副教授黃恩宇與聖薩爾瓦多城的助理教授謝艾倫，分享400年前、北台灣西班牙人與南台灣荷蘭人在大航海時代的競爭關係，議題自淡水延伸擴及至基隆、台南，以宏觀的角度來擴大對紅毛城的研究與探討。

出席的專家學者除了西班牙商務辦事處處長Eduardo Euba Aldape、中央研究院台灣史研究所副研究員兼副所長鄭維中外，尚有國立台灣大學外國語文學系暨研究所教授張淑英、國立清華大學人類學研究所助理教授謝艾倫、國立成功大學建築學系副教授黃恩宇及國立臺北商業大學企業管理系暨研究所副教授陳意文等。

淡古館長黃麗鈴表示，1628年西班牙到淡水，因軍事考量在河口興建「聖多明哥城」，淡水古蹟博物館在紅毛城滿395年之際，啟動紅毛城建城400年前期展示研究計畫，期間將陸續推出學術工作坊、主題展覽、紀錄影片及走讀行旅，為2028年的建城活動暖身。