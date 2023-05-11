警方接獲通報後立即派遣警力前往事故現場處置，並由消防隊協助將自小客車駕駛送醫救治。(圖／警方提供)

金門地區今(11)日又發生一起自小客車與公車對撞車禍，上午9時25分許，1名倪姓老翁駕駛自小客車行經后湖公車站前，因不明原因偏離車道，與對向公車發生對撞，造成倪姓駕駛胸部挫傷送醫治療，公車駕駛則未受傷，幸車上亦無乘客。警方對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，詳細肇事原因仍由警方釐清中。

警方表示，上午9時25分許接獲通報，金寧鄉環島南路1段后湖公車站前路段發生一起自小客車與公共汽車的交通事故，警方接獲通報後立即派遣警力前往事故現場處置，並由消防隊協助將自小客車駕駛送醫救治。

據了解，倪姓老翁駕駛自小客車由金寧鄉環島南路1段后湖往小西門方向行駛，行經后湖公車站前，因不明原因偏離車道，與對向柯姓男子所駕駛公共汽車發生對撞，車頭嚴重損毀，所幸倪姓駕駛僅胸部挫傷，由消防隊送往部立金門醫院做進一步治療，柯姓公車駕駛則未受傷，所幸當時公車上並無乘客，未造成更多傷亡。

金門縣車船處表示，柯姓公車駕駛在行經后湖公車站時已發現前方有車逆向直直衝來，雖已緊急剎車，但小客車卻無減速跡象猛力迎面撞上，驚險瞬間也讓柯姓駕駛當下驚魂失魄，所幸並未造成重大傷亡。車船處也將派員前往探視慰問倪姓駕駛，待其傷勢復原後再協商賠償事宜。

警方呼籲民眾，汽、機車駕駛人務必遵守交通規則，依標誌、標線、號誌指示行駛，切勿任意駛入來車車道；另提醒駕駛人，開車前應留意自身身體狀況，如身體狀況不佳應擇安全地點做適當休息，以避免事故發生。