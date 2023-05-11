新北市長侯友宜10日到市議會備詢時被問到，國民黨徵召2024總統參選人的日期，與退警協會將席開88桌造勢挺侯都在17日舉辦，且新北市議長蔣根煌及前國民黨秘書長李乾龍都會出席，侯友宜回應，尊重黨的節奏跟規劃。今（11）日稍早警察局特別澄清，本次活動是循例辦理，並非媒體報載配合造勢等情。

國民黨秘書長黃健庭日前受訪說到黨內徵召2024總統參選人日期以17日的機會較大，又傳17日晚間退警協會將在席開88桌的挺侯餐會，新北市議長蔣根煌及前國民黨秘書長李乾龍都會出席。侯友宜表示，曾在警政服務非常多年，有很多警界的好朋友們關心，曾在治安最混亂的時候攜手並肩作戰，那是他革命情感的弟兄。

市警局表示，本項布達授證典禮係由民防、義警、義交三個大隊所主辦邀請，活動經費亦由三個大隊共同負擔，本局係依據民防法規定協助典禮相關儀程，於4月6日即開始簽辦，並定案於5月17日舉行，非近日才簽辦。

市警局也強調，會中邀請貴賓除市長外，尚有本市志工大隊長、警友會理事長；民防、義警、義交、志工協進會理事長及地方仕紳等人，參加人員為民防、義警、義交等相關幹部及本局相關幹部與工作人員，共計66桌。曾在108年4月舉辦，本次活動係循例辦理，並非媒體報載配合造勢等情事。