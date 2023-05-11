大陸商務部網站消息，大陸商務部部長王文濤11日與厄瓜多爾生產、外貿、投資和漁業部部長普拉多，分別代表本國政府，通過視訊方式正式簽署《中華人民共和國政府和厄瓜多共和國政府自由貿易協定》。

商簽中國大陸—厄瓜多自貿協定是兩國領導人達成的重要共識。談判於2022年2月啟動，經過1年的高效磋商，2023年2月宣佈結束。中厄雙方通過自貿協定將實現高水準相互開放，為企業創造更加優惠、便利、透明、穩定的營商環境，進一步激發兩國貿易投資合作潛力，推動中厄經貿合作全方位提質升級，促進雙邊貿易持續、穩定、多元化發展，不斷增進兩國人民和企業福祉。

協定簽署後，雙方將分別履行各自國內程式，推動協定早日生效實施。

中國大陸商務部國際司負責人稱，中厄雙方將分別對90％的稅目相互取消關稅，其中，約60％的稅目在協定生效後立即取消關稅。在具體產品方面，中方實施零關稅的產品將全面覆蓋厄方主要出口產品，協定生效後，厄產的香蕉、白蝦、魚、魚油、鮮花和乾燥花、可可和咖啡等產品進入中國大陸市場時，關稅將從目前的5％－20％逐步降至零。

同時，厄方也將對中方主要出口產品實施零關稅，協定生效後，中國大陸產的塑膠製品、化學纖維、鋼鐵製品、機械器具、電氣設備、家具裝飾、汽車及零組件等大多數產品進入厄方市場時，關稅將在目前5％－40％的基礎上逐步削減取消。