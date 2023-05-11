台積電2023台灣技術論壇今天在新竹國賓大飯店登場，魏哲家在開場演講中說，今年有小改變，過去他演講主要聚焦在市場狀況，不過很難預測，這次不講。

魏哲家表示，過去3年發生很多事情，疫情期間，半導體產業為全世界帶來價值，讓人類在隔離時也能夠與外界聯繫，並加速疫苗開發。俄烏戰爭使得通膨上升，影響成本增加。

他說，半導體幫助世界繼續往前進，半導體產業受到空前的重視，因為日常生活離不開半導體。智慧車、智慧家庭、智慧城市都要靠半導體、人工智慧及5G，充滿生意的契機。

魏哲家表示，台積電利用半導體得到的知識改變生產。他並透露，客戶利用台積電600至700美元的AI晶片，開發20萬美元的AI方案賣回給台積電。

魏哲家表示，台積電與客戶在技術合作30幾年，目前設計架構要改變，比以前更複雜，要繼續合作，一起把成本降低。

魏哲家說，台積電的對手一家在韓國，一家在美國，兩家都有自己的產品，即使沒有客戶的訂單也能夠活得很「滋潤」，有自己的生存之道。

他強調，台積電沒有自己產品，靠著客戶生意好，台積電才能繼續往前進。魏哲家並問現場客戶「你們會將產品設計交給也會設計的廠商嗎」。

魏哲家表示，沒有信任，就沒辦法無私地一起合作，沒有合作就沒辦法往前進，也沒辦法降低成本。在台積電可以發現這樣的信任，台積電不與客戶競爭，「信任」是台積電與客戶的關鍵字。