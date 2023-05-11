曾擔任過國際汽車大廠的維修工程師的張常胤，目前任教於高職汽車科，為了開創自己的新未來，他報名加入高雄市勞工局「職能再提升斜槓圓夢計畫」，希望透過學習更多跨產業技能，結合教育。這次一共有23名新秀加入長達6個月的培訓，藉由「硬功夫」和「軟實力」，培養不同領域專長。

高雄市勞工局「職能再提升斜槓圓夢計畫」，設計、音樂、繪畫、科技等不同領域的創業提案，每一份提案構想書都充滿對斜槓的熱情與實踐夢想的決心，23名新秀個個身懷絕技，10日晚間在勞工教育生活中心正式開訓，將展開6個月的培育訓練。

其中，張常胤擔任過國際汽車大廠的維修工程師，目前任教於高職汽車科，曾帶領學生參加高科大太陽能車競賽與澳洲國際太陽能模型車挑戰賽，期望透過這次培訓獲得更多跨產業技能，未來可以結合學校教育，為更多學生注入創客精神。

而身為桌遊設計師的陳嘉欣，則提出將教育遊戲化的創業構想，希冀藉由此次培育的機會，可以開發不同媒材的「財富流」教育遊戲，幫助升學階段或甫踏入社會的新鮮人探索未知、找出盲點，以協助解決問題並規劃人生方向。

勞工局指出，這是創新創業專班培訓方式以跨領域專業技能與實務觀摩為主，工作坊教授產品開發、時尚設計、文創品牌、市場實證的「硬功夫」；職場觀摩活動則著重跨業交流、人際拓展、締結合作的「軟實力」，同時結合其他單位，加速創新創業的培育過程，協助創業新秀及早掌握產品開發或創業的正確方向，增加夢想實踐的可能性。