據保險局規劃，今年上半年利率風險要從0.8倍加壓到0.9倍，接軌差異五倍者，要從再加碼0.5倍增為再加碼0.6倍，但去年以來美國大舉升息，造成壽險業投資的債券出現大量評價損失，債券評價減損也將算入利率風險，推估壽險公司RBC平均再掉逾30個百分點。

以去年底壽險業RBC來看，若照計畫加壓下，至少三家壽險公司在今年6月RBC將低於200%以下，進入資本不足或嚴重不足。壽險業者向保險局「求救」，保險局4月底請保發中心招集壽險業者開會，進行試算與提出建議後送保險局，目前保發中心的建議尚未送到保險局。

保險局局長施瓊華今表示，因為今年金融情勢不好，當初政策上有設算到接軌時目標需要到怎樣的標準，有設定目標區，會看各壽險公司達成目標區的狀況，來衡量要不要採納壽險業者的建議，現在正請壽險業者試算中。

施瓊華指出，會衡量看各壽險業者之前已經達到多少標準，「如果只是今年壓力比較重的話， 或許可以稍微看看之後還有沒有彈性」，讓業者在目標區之前考慮一下。目前都還沒有做決定，要等保發中心的資料來才能進一步評估。