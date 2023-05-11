近日傳出前高雄市長韓國瑜提出建言，向台北市長蔣萬安推薦前雲林縣農業處長吳芳銘出任台北農產運銷公司董事長。對此，農業專家「Linbay好油」林裕紘驚爆內幕，稱有農委會那邊的人告訴他，農委會在這次的人事安排上「已經輸了」。

林裕紘提到，剛剛看到人家貼新的北農董事長可能是韓國瑜推薦的吳芳銘，自己很早就掌握到這個消息，但認為吳芳銘我覺得應該不是韓國瑜推薦的，不過這個人的確是目前可能的人選之一，「就我所知還有另一個可能的人選，名字中有田，清楚的就知道我在說誰了。」

對於北農每三年要改選一次，林裕紘指出，在2017年改選之前主要控制在雲林張家、也就是農會掛的手裡，當初韓國瑜能當上北農的總經理主要就是雲林張家的推薦。他表示，北農的股權結構包含五個部分，分別是代表中央主管機關的農委會、代表地方主管機關的台北市政府、代表供銷端的各級農會、青果社、代表承銷商的農產販運商。

林裕紘稱，這五個角色裡面，只要三股勢力結盟，就過半了，就取得北農的經營權。青果社就是屬於合作社，合作社的相關補助都是看農委會的臉色，所以青果社主要是聽農委會的話；農產品販運商以在台北市銷售為主，主要還是以看台北市政府的臉色為主；最後各級農會就如同大家知道的，以張家代表、全國農會的張永成為主。

林裕紘強調，柯文哲擔任市長時期，掌握不了北農是因為當時的一名常董王慶中支持農委會，王在北農有人事影響力，且一向自詡改革的民進黨，做的比國民黨更嚴重，根本就是國民黨2.0，比國民黨1.0還要糟，因此農委會取得了北農經營權。但隨著國民黨重新拿下北市府，王慶中又因為身體因素退出舞臺，販運商的部分重新支持台北市政府，因此變成台北市、各級農會、販運商三方的結合，農委會只取得了不到33%股權的支持。

對於接下來的北農改選，林裕紘認為，農委會可能會失去經營權，而董事長的部分以往都是禮讓台北市政府，由台北市政府推薦的人擔任，真正重要的總經理一職，農委會應該也會丟掉。「是不是會是吳芳銘呢？讓我們繼續看下去。」

但對於北農人事，蔣萬安10日僅表示，相關人事只要確定都會跟大家報告。