頭份興華高中學生裴沛綺（右）與越裔母親裴繪甄一同穿著越南國服「奧黛」。（移民署苗栗服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份興華高中學生裴沛綺（中）展出個人畫展。（移民署苗栗服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份興華高中學生裴沛綺（中）入選移民署「第9屆新住民及其子女築夢計畫」。（移民署苗栗服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣越配新住民第2代裴沛綺，目前就讀頭份興華高中，日前以「繪我頭份 綺麗人生」為題，入選移民署「第9屆新住民及其子女築夢計畫」，安排裴沛綺與越裔母親裴繪甄一同穿著越南國服「奧黛」走踏頭份歷史景點或獨有節慶活動，繪畫創作融合台、越文化藝術，並將這些畫作舉辦畫展與義賣，實現透過分享繪畫，開啟豐富、綺麗人生。

裴沛綺從小就接受美術技法的淬鍊及薰陶，對於繪畫充滿天份與熱忱，為了持續在畫作之路學習，她努力考上了興華高中國中部美術專班，並在建國國中劉松峻老師巡迴教學的創造力資優課程中，學會了用藝術的眼光觀察所居住的家鄉。

裴沛綺開心表示，媽媽因為工作的關係，很少有機會靜下心來好好地看看這個每日生活的城市，感謝移民署的築夢計畫，幫助她得以繼續用繪畫築夢，一方面讓母親有機會看到自己的成就，一方面也與母親一同在築夢的路上一起認識頭份這可愛的地方。

為了感謝從小到大所得到的幫助與愛，裴沛綺6月將分別於建國國中、興華高中及頭份市公所舉辦有溫度的個人畫展及義賣，讓參觀的民眾隨著裴沛綺的畫筆一起認識頭份這塊土地，期能用色彩溫暖每個人的心。最後也將捐贈畫作義賣所得回饋社會，貢獻一己之力給需要幫助的人。

移民署苗栗縣服務站主任張金順表示，為鼓勵新住民能充分融入在台生活，移民署將持續推動築夢計畫，協助新住民及其子女在台深耕完成夢想，展現他們努力不懈、積極向上的正面力量。