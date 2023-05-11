長榮航空今（11）日宣布再次獲得航空服務調查機構SKYTRAX的五星級航空公司認證。目前全球僅10家航空公司被授予五星級評定，長榮航空是台灣唯一一家，且是自2016年以來連續第8年獲評定。長榮航空總經理孫嘉明表示，連續多年通過稽查，是公司全體員工的榮譽與最佳的肯定。

SKYTRAX每年評比全球近350家航空公司，並給予一至五星級的評定；評比項目包括機場服務、座椅舒適度、機上服務用品、客艙舒適度、餐飲服務、機內娛樂及客艙組員服務等。目前全世界10家經SKYTRAX評定為五星級的航空公司包括：長榮航空、新加坡航空、全日空航空、日本航空、大韓航空、韓亞航空、卡達航空、國泰航空、海南航空及印尼航空。

長榮航空表示，此次SKYTRAX查核時間將近一個月，航班遍及歐、美、東北亞、東南亞航線，服務領域從官網數位化服務、機場與機上服務到客艙舒適度等，稽查項目高達800餘項；稽查員從經濟艙、豪華經濟艙到皇璽桂冠艙、從機場櫃檯到機艙內部清潔都逐一檢視。