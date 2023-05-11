彰化縣政府今天在建國科技大學舉辦工安體感活動，現場搭設施工架提供體驗。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

興富發建設建案昨天拆除塔吊時，疑因鋼索斷裂，導致吊臂砸進台中捷運軌道，釀1死10傷意外。彰化縣政府今天在建國科技大學舉辦工安體感活動，現場搭設施工架，吸引許多大學生體驗。中區職業安全衛生中心主任李文進說，中捷事故震驚全國，建案在拆除時，若未依照標準作業程序，造成的傷害，都會讓人相當遺憾。

李文進指出，彰化縣近年來工商業蓬勃發展，建案量增加，因此營造業職災也有增加的趨勢，感謝彰化縣長王惠美重視職安問題，特別針對防災部分辦理這次活動。他記得4月發生聯華食品彰化廠火災，造成9死13傷，他在火災現場處理事故及調查、善後的部分感同深受。

他強調，他接著要趕回台中處理台中捷運事故，建案在拆除時，如果沒有依照標準作業程序，造成的傷害，都會讓人相當遺憾。職場安全對於每個人都非常重要，包括施工架的使用、職場安全細節、居家安全都要特別注意，希望透過這次的宣導，讓大家感受到職場安全的重要，把公安的DNA深植縣民，確保職場安全，讓彰化朝零災害的目標邁進。

這場由彰縣府在建國科大舉辦的「職場安全我OK．工安體感GO！GO！GO！」職場安全健康促進活動，現場除搭設施工架體驗區外，也規劃VR虛擬實境，防護用具穿戴體驗及職業傷病診斷等職業安全健康宣導攤位，吸引許多青年學子參與體驗，學習職業安全衛生危害預防知識。

彰化縣長王惠美表示，施工前所做的安全措施十分重要，勞工朋友也需要有良好的職安觀念，要注意安全，務必遵守工安SOP措施，以防發生不幸的意外事件；她也呼籲業主不要省職安的小錢，該搭設施工架的一定要搭設，讓勞工朋友們能高高興興出門，平平安安回家。

王惠美說，彰化縣約有63萬名勞工，每位勞工的生命安全都代表了每個家庭的幸福，職場安全非常重要！