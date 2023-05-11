【全程字幕】父親是興富發獨董！遭抹黑介入台中捷運公安意外 洪孟楷不忍了發3點聲明：持有股票為0 @ChinaTimes

興富發建案「文心愛悅」施工吊臂砸落台中捷運車廂，釀成1死9傷悲劇。而興富發獨立董事洪璽曜是現任國民黨立法委員洪孟楷的父親，引發質疑。洪孟楷今天回應，若無限上綱、影射來惡意的帶風向，絕不寬容，也呼籲網路側翼或是假帳號，不用刻意帶風向，這件事情該怎麼做就怎麼做，他也支持政府硬起來，向建商、包商追究相關責任。

興富發昨遭指控與國民黨、民進黨政商關係良好，包含獨立董事洪璽曜是現任國民黨立法委員洪孟楷的父親、獨立董事陳大鈞為蔡其昌副院長的辦公室主任。洪孟楷今天上午在立法院受訪時表示，因為建案的關係造成台中捷運公安事件，感到非常的痛心與難過，在此表達罹難者與傷者的慰問與哀悼。

他強調，絕對的公安才有絕對的平安，公安絕對零容忍，是所有政府大家一致的共識，絕對支持台中市政府、勞動部相關單位來追究相關責任，絕不寬貸。

洪孟楷表示，看到網路上有側翼，利用不幸的公安事件來刻意帶風向，指稱擔任興富發獨董的洪璽曜先生是他的父親沒有錯，但無線連結、上綱，甚至還有影射興富發整個是他的家族企業，這完全不是事實。

洪孟楷強調，第一，洪璽曜擔任興富發獨董，時間早於他擔任立法委員之前，因此先後關係必須先釐清；第二，擔任獨董有相關的法律責任、法律條件，包括持股的比例，洪璽曜所有的公開資料，持有興富發公司的股票是0，沒有任何一張興富發的股票。

他接著說，第三，最重要的還是獨立董事有專業的考量，大家可以憑專業說話，來檢驗洪璽曜是否有專業擔任興富發公司的獨董，他必須要說，在這過程中如果無限上綱，並且影射，來惡意的帶風向，絕不寬容，也呼籲網路側翼或是假帳號，不用刻意帶風向，這件事情該怎麼做就怎麼做。

他重申，最重要的是讓罹難者早日安息，傷者早日康復，獲得應該有的賠償，建商、包商的公安過程跟意外，有任何違反規定、不法的地方絕不寬貸，支持政府硬起來，向建商、包商追究相關的疏失與責任。