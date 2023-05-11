每年5月20日是許多新人選擇登記結婚的日子，高市府民政局今年特別推出文創設計限量版「愛情相框存錢筒」結婚賀禮，祝福新人們「框住幸福，存愛存未來」。（高市府民政局提供／洪浩軒高雄傳真）

由於520諧音「我愛你」，因此每年5月20日是許多新人選擇登記結婚的日子，高市府民政局今年特別推出文創設計限量版「愛情相框存錢筒」結婚賀禮，祝福新人們「框住幸福，存愛存未來」，另外，高市戶政事務所還會加碼贈送其他限量神祕小禮，歡迎新人們盡速預約520結緍登記。

高市府民眾局特別在5月20日專屬情人的日子致贈結婚祝福禮，新人們只要向高雄市各戶政事務所預約520當日辦理結緍登記，每對新人即可獲得限量版「愛情相框存錢筒」。高市府希望給予每對新人們滿滿的祝福。

民政局指出，結婚祝福禮的相框封面置入青年設計師設計的20處戶政結婚背板照片，內頁印有「框住每個幸福瞬間」、「留下所有美好回憶」、「高興攜手伴一生」及「雄愛與你迎未來」等字樣祝福新人，新人們也可以在人生最重要的時刻，於戶政事務所結婚背板拍下最甜蜜、幸福的畫面，放入相框留下美好的回憶。

而祝福禮相框同時也兼具存錢筒功能，意喻愛情就像存錢一樣，每一分每一毫的累積，讓愛情不斷地增值。另外，520當天高雄市戶政事務所還會加碼贈送其他限量神祕小禮，祝福每對新人幸福滿溢，歡迎準備結婚的新人們盡快向戶政事務所預約「520我愛妳」結婚登記。