中天新聞台換照訴訟案，台北高等行政法院認定，國家通訊傳播委員會（NCC）未依2018年的法定審查辦法進行評分，昨判決撤銷原處分，多名藍委更點名NCC主委陳耀祥下台。對此，行政院代理發言人羅秉成11日指出，該判決僅就程序瑕疵，要求NCC依法院見解重作決定，並未否定原來不予換照的實體理由。

羅秉成主持行政院會後記者會指出，政院尊重法院判決，以及NCC作為獨立行政機關的職權，但外界必須正確理解北高行新聞稿判決意涵，判決一開始就指出，原告中天提出要求判准換照、賠償近80億損害及原處分撤銷三項訴訟請求，法院主文中也清楚表示「准一項駁兩項」，僅准許撤銷原處分，盼NCC能參考法律見解重做決定。

羅秉成解釋，此法律見解的爭點在於程序爭議，判決指出，NCC於2020年審查中天換照過程中，就未來6年營運計畫的5個審查項目評分標準，所使用的評分表有法律適用上的爭議，法院認為應該使用2018年修正的評分表，但NCC當時欲將換照和評鑑積分基準一致，採取2016年的評分表，兩者分數配比略為不同。

羅秉成說，2018年的評分表，其60分的配比為24分、12分、12分、6分、6分，而2016年的評分表，60分的配比則是25分、15分、10分、5分、5分。

羅秉成指出，此判決結果是要求NCC就換照申請案，重依法律見解再做決定，在法律上補正程序瑕疵，「所以法院並沒否定原來不予換照的實體理由，這些判決在網路上都找得到，要正確理解判決本意。」