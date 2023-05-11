現場邀請台北龍足球俱樂部兩名隊員與幼兒選手互動。（張芷瑜攝）

連辦14年的台北市幼兒足球錦標賽將在5月20及21日於道南河濱公園足球場盛大登場，今年共吸引96隊伍報名參賽，將有千名小朋友同歡，體育局副局長劉寧添表示，之後會讓北市冠名球隊到校園與孩子互動，傳遞運動觀念；小朋友則樂喊，想練習去參加比賽，因為可以拿獎牌跟獎杯，而且運動很好玩。

體育局副局長劉寧添表示，今年共吸引96隊伍報名參賽，報名踴躍，北市體育局日前剛好也有冠名球隊，除能宣傳北市，也希望他們可到國中小及幼兒園互動，傳遞運動觀念。

劉寧添也說，幼兒階段是統合感覺的訓練，能多運動很好，即使小朋友未來不走這條路，但對於運動能健康的觀念會深植內心，往年疫情前都有破百對參賽，父母會帶孩子一起來，是很棒的親子活動，未來會與各單位合作，繼續爭取相關預算及人力。

活動起跑現場除頒發感謝狀，也邀請由台北城市冠名的隊伍「台北龍足球俱樂部」兩名隊員與幼兒選手互動，未來球隊將推廣社區足球深耕計畫，深入校園巡迴教學，更將舉辦社區足球節，共同為推展基層足球運動風氣盡一份心力。

連續14年都參賽的好來幼兒園陳老師表示，學校提倡小朋友多運動，加上園內很多外籍小朋友熱愛足球，才鼓勵孩子參賽，也讓小朋友能在運動中享受成就感，每周除了在園內練習，也會定時帶孩子去運動公園感受不同場地，不少小朋友則樂喊，喜歡踢足球，想練習去參加比賽，因為可以拿獎牌跟獎杯，運動很好玩。